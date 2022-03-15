Пекин, 15 марта, 2022, 06:33 — ИА Регнум. По данным Шанхайской судоходной биржи (SSE), на рынке прибрежных сыпучих грузов Китая в феврале наблюдалось снижение общего спроса, сообщает агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Зерно

В месячном исчислении сводный индекс для прибрежных сыпучих грузов, который измеряет транспортные расходы на рынке прибрежных перевозок, снизился на 7% до 1047,41 пункта. Субиндекс для угля показал наиболее заметное снижение — на 8,8%, за которым последовали показатели для зерна и металлической руды.

По данным биржи, субиндекс для нефтепродукты снизился на 1,9%, в то время как индекс для сырой нефти вырос на 0,5%. В 2021 году сводный индекс для прибрежных сыпучих грузов составил в среднем 1299,35, показали данные SSE.

SSE инициировала индекс в 2001 году под руководством Министерства транспорта КНР, чтобы полностью отразить колебания на китайском рынке прибрежных перевозок.