Пекин, , 06:30 — REGNUM Сектор экспресс-логистики Китая зафиксировал стабильный рост в феврале, поскольку рыночный спрос и производство постепенно увеличивались, показали данные Китайской федерации логистики и закупок, сообщает агентство Синьхуа.

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Индекс отслеживания экспресс-логистики в прошлом месяце составил 100,4%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в январе, по данным федерации. Она объяснила расширение непрерывным восстановлением китайской экономики и устойчивым восстановлением спроса на внутреннем рынке.

В разбивке субиндексы для корпоративной экспресс-логистики выросли на 1,5 процентных пункта в месячном исчислении до 101%, в то время как для трансграничной экспресс-логистики индексы выросли на 1,7 процентных пункта до 96,8%.

Производственный и третичный секторы Китая также продемонстрировали устойчивый рост в феврале, при этом субиндексы, отслеживающие экспресс-доставку в обрабатывающей промышленности, выросли на 0,8 процентных пункта в месячном исчислении, в то время как в секторе услуг выросли на 2,2 процентных пункта.

Основываясь на статистике бизнес-экспресс-услуг, индекс экспресс-логистики Китая отражает развитие промышленной деятельности страны и сектора экспресс-логистики.