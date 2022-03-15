Харбин, Китай, 15 марта, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, ведущая база по производству сои в стране, выбрала 23 новых сорта сои для селекционеров, поскольку правительство сделало ставку на селекцию с целью повышения урожайности, качества и устойчивости к болезням культуры, сообщает агентство Синьхуа.

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Председатель экспериментального современного сельскохозяйственного кооператива в городе Хайлун провинции Хэйлунцзян Ду Чжэнтао сказал, что готов продолжить посадку «Дуншэн 22», нового сорта сои, который он успел опробовать в прошлом году.

Он сказал, что семена, разработанные исследователем Северо-Восточного института географии и агроэкологии при Китайской академии наук Ли Яньхуа, показали урожайность с му (около 0,067 га), превышающую 200 кг, что намного выше, чем раньше.

Китай стремится достичь самообеспеченности масличными культурами, такими как соевые бобы. Научно-техническое управление провинции Хэйлунцзян внедрило программу биологической селекции для выведения новых сортов сои.

Площадь посевов сои в Хэйлунцзяне составляет более 40% от общей посевной площади экой культуры в стране. В этом году провинция поставила цель увеличить площадь плантаций сои на 10 млн му, чтобы увеличить производство.