Пекин, , 06:22 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному Национальным советом легкой промышленности Китая, сектор производства алкоголя в Китае продемонстрировал высокие показатели в 2021 году, став ведущим источником прибыли для легкой промышленности страны, сообщает агентство Синьхуа.

Распитие водки Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия

Компании в основных подотраслях легкой промышленности страны получили общую прибыль в размере 1,7 трлн юаней (около $269,4 млрд) в прошлом году, из которых на долю сектора производства алкоголя приходилось 13,8%. Согласно отчету, общая прибыль алкогольных компаний с годовой выручкой не менее 20 млн юаней за этот период составила 194,9 млрд юаней.

Что касается производства, то на крупных винокурнях объем производства китайского Байцзю (разновидность крепкого алкоголя) в прошлом году превысил 7,15 млрд килолитров, что на 0,6% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Объем производства крупных пивоваренных заводов вырос на 5,6% в годовом исчислении, а объем производства крупных винодельческих компаний за тот же период снизился на 29,1% в годовом исчислении.