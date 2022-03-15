Владивосток, , 06:26 — REGNUM Во Владивостоке суд вынес приговор местному жителю за причинение смерти по неосторожности двоим детям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

На пожаре 23.mchs.gov.ru

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Следствием и в суде установлено, что 2 марта 2021 года молодая пара в квартире дома по улице Нейбута во Владивостоке готовила ужин во фритюре. Девушка поставила на варочную плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, которая сильно разогрелась и масло загорелось. 23-летний парень, пытаясь потушить огонь, вылил в масло воду, огонь вспыхнул еще сильнее, в следствии чего загорелся натяжной потолок. Из квартиры стали распространяться газообразные продукты горения. Они проникли через щели соседней квартиры, где в этот момент находились дети шести и десяти лет. Угарный газ вызвал отравление — дети погибли.

Подсудимого приговорил к трём годам лишения свободы, а также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дом в пригороде Якутска, где погибли женщина и её сын, загорелся из-за замыкания электропроводки холодильника.