Новосибирск, , 06:20 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ в Новосибирске утром 15 марта, сообщает пресс-служба управления МВД России по Новосибирской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что водитель иномарки Toyota Ipsum врезался в грузовик в районе дома № 177/7 на улице Большевистской. В результате ДТП погибли три человека. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Других подробностей о произошедшей дорожной аварии пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Екатеринбурге грузовик КамАЗ сбил пешехода. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.