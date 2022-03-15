Пекин, , 06:19 — REGNUM Первоначальный премиальный доход секторе автомобильного страхования Китая вырос на 11,67% в годовом исчислении в январе, свидетельствуют данные Ассоциации легковых автомобилей Китая, передает агентство Синьхуа.

Страхование Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

По данным ассоциации, общий первоначальный премиальный доход сектора за этот период составил 82,8 млрд юаней (около $13,1 млрд).

Первоначальный доход от страховых премий в Китае в январе составил 979,3 млрд юаней, что на 2,23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.