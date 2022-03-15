Токио, , 06:19 — REGNUM Японская компания Square-Enix, которая занимается разработкой видео и компьютерных игр, направит в качестве помощи украинским беженцам $500 тысяч. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба организации.

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Помощь будет передана через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Кроме того, компания приступила сбору дополнительной суммы средств через Международный комитет Красного Креста, Международный чрезвычайный фонд помощи детям (UNICEF) и международную организацию «Врачи без границ».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта японская компания Uniqlo, занимающаяся пошивом и продажей повседневной одежды, объявила об отправке гуманитарной помощи на Украину в размере $10 млн.

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