Нижний Тагил, Свердловская область, 15 марта 2022, 06:17 — REGNUM В Нижнем Тагиле фонари на улицах зажгли в виде буквы Z. Фотографии в соцсетях разместил глава города Владислав Пинаев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Нижний Тагил #ZaПрезидента», — таким комментарием он сопроводил эти снимки. В комментариях граждане оценили фотографии. «За Путина! За Россию!» — написал один из форумчан.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.