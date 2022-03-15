Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:17 — REGNUM В Нижнем Тагиле фонари на улицах зажгли в виде буквы Z. Фотографии в соцсетях разместил глава города Владислав Пинаев.

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(сс)

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«Нижний Тагил #ZaПрезидента», — таким комментарием он сопроводил эти снимки. В комментариях граждане оценили фотографии. «За Путина! За Россию!» — написал один из форумчан.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.