Пекин, , 06:17 — REGNUM Один из ведущих кредиторов Китая Industrial Bank сообщил, что к концу февраля объем непогашенных инклюзивных кредитов для малых и микропредприятий превысил 310 млрд юаней (около $49 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Юань Jbull.com

Кредитор заявил, что предоставил услуги примерно 160 000 микро‑ и малых предприятий.

Чтобы усилить финансовую поддержку малого бизнеса, банк ускорил цифровую трансформацию и создал открытую финансовую платформу.

К концу прошлого месяца платформа насчитывала около 176 500 зарегистрированных пользователей и помогла малому бизнесу привлечь средства на общую сумму 116,9 млрд юаней, сообщил кредитор.

Китай наращивает поддержку малого бизнеса, испытывающего нехватку денежных средств, внедряя целенаправленные меры, включая снижение налогов и сборов, а также инклюзивные кредиты, чтобы помочь им справиться с трудностями.