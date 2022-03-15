Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 14 марта опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» письмо о состоянии своего здоровья.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

13 марта Саакашвили внезапно доставили в Республиканскую больницу. По его словам, врачи после проведения обследования ещё раз подтвердили, что ему необходимо немедленное лечение, которое, как заявляет Саакашвили, исключено в пенитенциарной системе.

«Вчера, после многих месяцев просьб, меня поздно вечером доставили в Республиканскую больницу. Там я прошел электронейромиографию и гастроскопическое обследование. Первая процедура полностью подтвердила диагноз различных консилиумов о том, что в пенитенциарной системе мне поставили диагноз невропатия, когда вы больше не можете чувствовать конечности и разные части тела, и энцефалопатия Вернике, которая представляет собой нарушение движений и координации, угасание памяти. Гастроскопия показала многочисленные эрозии, что было неудивительно. Врачи сказали мне, что если немедленно не провести серьезное лечение, это заболевание быстро обострится и закончится инвалидностью или смертью. В пенитенциарной системе Грузии полноценное лечение этих заболеваний абсолютно исключено. Я думаю, что насилие против меня с самого начала было направлено на такой результат. Я пишу всё это потому, что министерство юстиции, как всегда, сохранит вчерашний диагноз в секрете», — написал Саакашвили