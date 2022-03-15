Пекин, , 06:13 — REGNUM Один из ведущих телекоммуникационных гигантов Китая China Telecom ожидает роста чистой прибыли в 2021 году на фоне усилий по цифровой трансформации и технологическим инновациям, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

5G China Telecom

Ожидается, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров фирмы, вырастет на 23−25% в годовом исчислении в 2021 году, говорится в заявлении, поданном на Шанхайскую фондовую биржу. По прогнозам, выручка компании за этот период вырастет на 10−12% в годовом исчислении.

К концу прошлого года число пользователей услуг мобильной связи компании достигло 372 млн, из которых более 50% пользовались услугами 5G. Число пользователей кабельной широкополосной связи за тот же период заработало 170 млн человек.