Пекин, 15 марта, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой, зарубежные институциональные инвесторы купили больше китайских облигаций в феврале, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно данным, в прошлом месяце зарубежные институциональные инвесторы купили китайские облигации на 523,4 млрд юаней (около $82,9 млрд) и продали на 507,9 млрд юаней. Эти сделки привели к чистой покупке в размере 15,5 млрд юаней.

В прошлом месяце объем спотовых сделок с облигациями в юанях, совершенных зарубежными институциональными инвесторами, составил 1,03 трлн юаней, что на 28% меньше, чем в январе.