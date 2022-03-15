Пекин, , 06:08 — REGNUM Одна из ведущих страховых компаний Китая China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. сообщила о росте премиальных доходов обеих дочерних компаний за первые два месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Страхование Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

В период с января по февраль China Pacific Life Insurance Co., Ltd. заработала почти 73,89 млрд юаней (около $11,67 млрд) в виде премиального дохода, согласно заявлению группы, поданному на Шанхайскую фондовую биржу. Неаудированный показатель показал рост примерно на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заявлении.

Между тем, премиальный доход China Pacific Property Insurance Co., Ltd. за этот период вырос на 15,7% в годовом исчислении до 30,95 млрд юаней. Акции страховщика в Шанхае выросли на 0,33% и закрылись на уровне 24,16 юаня за штуку.