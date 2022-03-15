Хэфэй, Китай, , 06:06 — REGNUM Согласно данным местной таможни, в провинции Аньхой ан востоке Китая за первые два месяца 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Общая стоимость импорта и экспорта провинции достигла 112,8 млрд юаней (около $17,75 млрд) с января по февраль, увеличившись на 22,3% в годовом исчислении, показали данные таможни столицы региона города Хэфэй. Из общего объема экспорт вырос на 25,4% в годовом исчислении до 65,39 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 18,3% до 47,41 млрд юаней.

В течение этого периода тремя основными торговыми партнерами Аньхоя были Соединенные Штаты, Европейский союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Импорт и экспорт между провинцией и странами «Пояса и пути» выросли до 28,77 млрд юаней, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Объем торговли между провинцией и государствами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства достиг 28 млрд юаней, увеличившись на 14,6% в годовом исчислении и составив 24,8% от общего объема импорта и экспорта провинции с января по февраль.