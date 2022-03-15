Москва, , 06:05 — REGNUM Во вторник, 15 марта, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Крыжицкий. Ранняя весна

В ночь на 16 марта в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха −8… −6 °C.

Ветер северо-восточный 4−9 м/с, ночью усиление до 6−11 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °C днём. Ночью — −11… −6 °C.

В среду, 16 марта, днём в столице ожидается −2… +0 °C, по области −5… +0 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −13… −8 °C.

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