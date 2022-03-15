Владивосток, , 06:03 — REGNUM Приморье стало первым регионом в России, где разработано и внедряется приложение для мобильных телефонов «Экстренный вызов 112», предназначенное для надежного приема вызовов о происшествиях и преступлениях террористического характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Телефоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Приложение будет работать на базе системы 112, оно бесплатно устанавливается на смартфон, заносятся ФИО абонента, проводится подтверждении личности по СМС.

«Видеовызов принимает оператор 112, он слышит и видит, что происходит на месте происшествия, а также автоматически получает информацию о текущем месте положения заявителя в момент звонка. По результатам полученной информации привлекает к реагированию необходимые экстренные службы», — пояснили специалисты.

Приложение уже прошло успешное тестирование на объектах образования Владивостока, Артема и Надеждинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Удмуртии теперь стало доступно мобильное приложение «МФЦ Удмуртской республики».