Лима, 15 марта, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Решение начать процедуру импичмента перуанского президента Педро Кастильо одобрено Конгрессом Перу 14 марта, сообщается на сайте законодательного органа.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

В пользу этого предложения проголосовали 76 парламентариев, а против — 41. Еще один член Конгресса воздержался. Заседание парламента по отстранению президента от власти намечено на 28 марта. Депутаты могут признать Кастильо «морально недееспособным».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта государственное министерство Перу начало предварительное расследование против нескольких должностных лиц, которые якобы организовали преступное сообщество и входят в так называемый теневой кабинет действующего президента страны.