Якутск, 15 марта, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Дом в пригороде Якутска, где погибли женщина и её сын, загорелся из-за замыкания электропроводки холодильника. К такому выводу пришли эксперты следственного управления СК РФ по Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

61.mchs.gov.ru Пожар

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По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причиной смерти женщины и четырёхлетнего ребёнка назвали отравление угарным газом.

«В ходе следствия будет проведен комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — отметили в управлении СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Якутске в микрорайоне Марха загорелся частный дом. В огне погибли женщина и мальчик четырёх лет. Свою маленькую дочь якутянка успела спасти.