Буэнос-Айрес, , 05:47 — REGNUM Нефтегазовые компании, работающие на территории Аргентины, с 14 марта повысили цены на топливо в среднем на 10,5%. Об этом сообщает газета Clarín.

Топливо

Как следует из заявления государственной компании YPF, рост на топливо вызван «изменением основных переменных, из которых складывается розничная цена». Прежде всего это повышение мировых цен на нефть и уровень спроса, превысивший таковой до пандемии, и потребовавший импорта в дополнение к местной добыче. С 14 марта на АЗС YPF цены на бензин начинаются от 109,9 песо ($1), на дизельное топливо — от 103,2 песо ($0,9).

На аналогичный уровень цены повышают также англо-голландский концерн Shell и Аргентинская сеть АЗС Axion, которой владеет нефтегазовая компания Pan American Energy.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная нефтяная компания Аргентины YPF 2 февраля объявила о повышении цен на топливо на 9% после десяти месяцев заморозки.

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