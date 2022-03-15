Омск, , 05:42 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, лётчик-штурмовик, участник боев за Сталинград Виктор Константинович Ларионов скончался в Омске 14 марта на 99-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Виктор Константинович Ларионов Пресс-служба администрации города Омска

Виктор Константинович также был мастером спорта по волейболу, судьёй всесоюзной категории.

Он родился 18 августа 1923 года в Тюкалинском районе в многодетной семье. Когда началась война, Ларионов по примеру старшего брата ушёл на фронт добровольцем. Окончив Балашовское авиационное училище, он стал лётчиком-штурмовиком. В 1942 году сражался под Сталинградом.

За годы войны и после неё получил более 20 орденов и медалей. Это, в том числе, ордена Красной звезды, Отечественной войны II степени, Трудового Красного знамени.

Вернувшись с войны, Ларионов снова увлёкся спортом: играл в волейбол, тренировал команды.

Физкультурно-оздоровительному комплексу на Конева, 85 в Омске присвоено имя Виктора Константиновича Ларионова.

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