Веллингтон, , 05:42 — REGNUM Двухлетние визы готово выдать правительство Новой Зеландии родственникам своих граждан, проживающим на территории Украины. Об этом 15 марта сообщил министр иммиграции Крис Фаафои.

Новая Зеландия

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Министр иммиграции заявил о начале специальной миграционной политики в отношении ряда украинских граждан. Согласно ей, граждане Новой Зеландии, родившиеся на Украине, смогут пригласить к себе на длительное проживание украинских родных, жизни которых угрожает опасность.

В число близких родственников, которым будут выданы визы сроком на два года, включены дети граждан, а также их родители, бабушки, дедушки, братья и сестры, постоянно проживающие на Украине. В течение девяти месяцев 1,6 тыс. граждан Новой Зеландии с украинскими корнями смогут оформить визы для своих родственников.

При этом уточняется, что все новозеландцы будут сами нести расходы на проезд, пребывание в стране, медицинскую страховку прибывших в Новую Зеландию родственников. Процесс получения визы будет максимально упрощён.

Общее число специальных двухлетних виз, по подсчётам правительства страны, не должно превысить 4 тыс., приехавшие по ним граждане смогут работать и учиться в Новой Зеландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новая Зеландия планирует направить Украине гуманитарную помощь размером 8 млн новозеландских долларов ($5,3 млн).

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