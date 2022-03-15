Свободный, Амурская область, 15 марта, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Бывшего начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободный Амурской области обвиняют в превышении полномочий. Действия чиновницы привели к причинению ущерба бюджету муниципалитета в размере 19,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Читайте также: В Амурской области суд арестовал главного архитектора города Свободный

Возглавлявшая управление женщина, по версии следствия, продала два принадлежащих городу земельных участка по заниженной стоимости. Общая их площадь составляла более 7,5 тыс. кв. м, рыночная цена — 21,7 млн рублей. Начальник управления продала участок за 2,4 млн рублей. Сделки были осуществлены в 2017 году.

Нарушения обнаружили сотрудники УФСБ России по Амурской области. На имущество экс-чиновницы наложен арест. Уголовное дело, возбуждённое в отношении неё по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), будет направлено в суд. Обвинительное заключение по нему утверждено.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году были заведены два уголовных дела в отношении начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству города Свободный. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями.