Веллингтон, 15 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки выявили 21 616 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия

По ее данным, 6085 зараженных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Тем не менее сейчас крупные очаги COVID-19 появились и в других районах Новой Зеландии, в том числе в столице Веллингтоне и городе Крайстчерче. Еще 17 инфицированных выявили при въезде в страну на границе.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 960 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 22 находятся в палатах реанимации. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 398 329 носителей SARS-CoV-2.