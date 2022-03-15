Токио, , 05:19 — REGNUM Япония направит на Украину дополнительную «гуманитарную помощь», в которую наряду с медикаментами войдёт военная экипировка, бинокли и другая оптика, а также осветительное оборудование. Об этом со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси 15 марта сообщает агентство Kyodo.

На прицеле у снайпера U.S. Marine Corps

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По заявлению Киси доставку груза украинской стороне обеспечат военные самолеты США.

Напомним, предыдущие японские поставки на Украину включали защитные шлемы, бронежилеты, тёплую одежду, палатки, санитарные средства, продовольствие, электрогенераторы, а также фото‑ и видеоаппаратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония отказала Украине в просьбе о поставках вооружения, ограничившись направлением в зону конфликта военной экипировки, санитарных средств и продовольствия.

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