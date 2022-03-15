Москва, 15 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Россия должна убедиться в том, что находящиеся на территории Казахстана американские биолаборатории не представляют угрозы для её национальной безопасности, или же добиться их закрытия. Об этом 14 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Mil.ru Защита от биологического оружия

«Надо также разобраться с казахстанскими лабораториями. Они там были до мятежа, случившегося в Казахстане. Какой их статус сейчас, неизвестно. Поэтому надо официально запросить казахскую сторону о том, что стало с лабораториями, продолжают ли они функционировать. Конечно, Россия хотела бы провести инспекцию на месте этих лабораторий, если они продолжают действовать. Если нет, то мы должны получить заверения от казахской стороны, что они закрыты», — сказал эксперт.

Напомним, что США создали на территории ряда постсоветских государств лаборатории, разрабатывающие биологическое оружие.