Владивосток, , 05:04 — REGNUM В Приморье, в восьми городах и посёлках, начали работу «телефоны доверия» для тех, чьи родные и близкие находятся на Украине.

Телефоны Пресс-служба правительства Приморского края

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Психологи готовы помочь справиться с волнением, успокоить и объяснить ситуацию.

Также можно круглосуточно получить психологическую помощь на общероссийской линии детского «телефона доверия» по номеру: 8−800−2000−122.

Специалисты напоминают, любые конфликты — это огромный стресс, вполне нормально испытывать тревогу и страх. Важно научиться справляться с ними и постараться избежать глубоких психологических травм.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобрнауки запустило работу круглосуточной горячей линии для оказания психологической помощи студентам и беженцам из ДНР и ЛНР.