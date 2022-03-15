Киев, 15 марта, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский решил провести налоговую реформу на Украине для поддержания экономики страны. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Зеленский

По его словам, украинские малые предприятия могут платить единый налог в добровольном порядке. Зеленский заявил, что малый бизнес может не платить налоги, если не хочет. Также он пообещал отменить проверки всех предприятий. Кроме того, в стране вводится единая ставка в 2% от оборота предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране. Он предложил продлить военное положение еще на 30 суток с 24 марта.