Москва, , 14:24 — REGNUM Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Биологическая опасность DFID — UK Department for International Development

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«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии — это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!», — сказал эксперт.

Напомним, что на территории Грузии дествует так называемый «центр Лугара», являющийся американской лабораторией по разработке биологического оружия.