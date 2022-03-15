Москва, 15 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии — это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» — сказал эксперт.

Напомним, что на территории Грузии действует так называемый «центр Лугара», являющийся американской лабораторией по разработке биологического оружия.