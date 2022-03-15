Биробиджан, 15 марта, 2022, 05:02 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии ищут место прорыва на теплотрассе. На городской ТЭЦ происходит утечка воды, сообщило 15 марта РИА «Биробиджан».

56.mchs.gov.ru Прорыв теплотрассы

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Место прорыва ищут, пока оно не обнаружено. Горожан призвали помочь коммунальщикам и сообщить, если где-то замечен пар или вытекающая горячая вода.

Информировать об этих фактах просят немедленно. Пока тепловая энергия в городе расходуется сверхнормативно.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Биробиджане прорвало трубопровод, по которому подавалось тепло в 13 многоквартирных жилых домов. Также остались без отопления торговый центр, здания МЧС и училище.