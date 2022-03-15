Хабаровск, 15 марта, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Утром 15 марта в некоторых больницах Хабаровска день начался с эвакуации из-за поступивших телефонных звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Как сообщает городская ЕДДС, в 07:16 по местному времени сообщение о возможном минировании поступило на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича. Также искаженный голос позвонил в приёмный покой городской клинической больницы им. Г.Л. Александровича.

Помимо этого, в диспетчерскую поступила информация о звонках от неизвестных в медучреждения по улице Краснодарская, 9 и Льва Толстого, 7.

Спецслужбы проверяют сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о том, что в зданиях Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) могут находиться опасные предметы, поступили днём 14 марта. Из главного здания на Университетской набережной, 7−9 и Академической гимназии СПбГУ на Собственном проспекте, 1, были эвакуированы персонал и учащиеся.