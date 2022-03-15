Артём, Приморский край, , 09:39 — REGNUM В рамках нацпроекта «Образование» в двух школах Артёма появятся цифровые лаборатории «Точки роста», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Tambov.gov.ru

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«Точки роста» откроют в школах №№2 и 5. Лаборатории оснащены всем необходимым для изучения естественных наук. Так, на уроках физики школьники смогут узнать больше об электричестве и электростатике, механике движений и колебаний, молекулярной физике, тепловых процессах, оптике.

В оборудование для уроков химии входит беспроводной мультидатчик с возможностью доступа нескольких учеников по Bluetooth и удаленного сбора данных через интернет в режиме онлайн.

На уроках биологии ученик сможет измерить частоту дыхания и сердечных сокращений, рассмотреть влияние внешних факторов на артериальное давление, узнать все об электрокардиографии.

До конца 2024 года в Приморье планируется создать 411 «Точек роста».

«Активисты ОНФ посещают «Точки роста» в школах. Нам важно, чтобы оборудование по нацпроекту было закуплено качественное, а ребята могли изучать более углубленно школьные предметы. «Точки роста» позволяют обеспечить равные возможности для качественного образования всех школьников края вне зависимости от места их проживания», — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, здание учреждения образования на 990 мест в Якутске построено уже на 80%. Финансируется строительство в рамках нацпроекта «Образование».