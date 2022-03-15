Сеул, 15 марта, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Южнокорейский авиаперевозчик Korean Air не будет выполнять пассажирские рейсы в Россию до мая в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает агентство News-1.

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Также авиакомпания приостанавливает отправку грузов в Европу, которая производилась через российское воздушное пространство. Авиаперевозчик считает, что такие полеты могут вызвать проблемы с безопасностью. Кроме того, Korean Air решила изменить свои маршруты в Европу и США, чтобы они не проходили через российское или украинское воздушное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Korean Air объявила о приостановке авиасообщения с Россией до 18 марта. Тогда в качестве причины перевозчик называл перебои с поставками топлива для самолетов.