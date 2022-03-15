Красноярск, 15 марта, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Во вторник, 15 марта, в Красноярске будет малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −9… −7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

В 07:40 на Театральной площади было — 20 °C.

Ночью с 15 на 16 марта ожидается до −24… −22 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 749 мм рт. ст.

В среду, 16 марта, в Красноярске до −9… −5 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −22… −19 °C.

В четверг, 17 марта, в Красноярске ожидается до −8… −5 °C днём и до −15… −13 °C ночью. Облачно, ночью временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 марта в центральных и южных районах Красноярского края сохранится морозная погода, температура воздуха ночью местами до −37… −30 °C.

15−18 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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