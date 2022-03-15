Магадан, 15 марта, 2022, 03:58 — ИА Регнум. В Магаданской области резерв сахара для детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений сформирован на три месяца и более, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Bargozideha.com Сахар

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Ожидается, что в ближайшие дни в Магадан доставят два контейнера с сахаром, ещё два находятся в пути, что позволит создать неснижаемый запас и увеличить поставки в торговые сети.

Губернатор Сергей Носов поручил министерству экономики Колымы организовать поддержку поставщиков льготными кредитами для закупок продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, проблем с производством и поставками сахара в Воронежской области нет, отсутствие его в магазинах — это результат ажиотажного спроса.