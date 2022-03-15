Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Поклонникам Grand Theft Auto V не понравилось решение студии Rockstar Games по поводу переноса сохранений из версии игры для старых консолей в версию Expanded and Enhanced для игровых платформ нового поколения. Об этом 15 марта сообщает портал Wccftech.

Игра GTA V

На странице ответов на часто задаваемые вопросы разработчики написали, что в случае переноса сохранений на PlayStation 5 или Xbox Series X/S геймеры потеряют доступ к профилю на Xbox One или PlayStation 4. Поклонники игры крайне негативно отреагировали на этот шаг Rockstar и, в частности, напомнили компании, что у GTA V нет функции кросс-игры даже в рамках одного семейства консолей. Таким образом, если геймер перенесёт сохранения GTA V на PlayStation 5, то лишится возможности играть с друзьями, которые являются владельцами PS4.

Кроме того, многие геймеры желающие перейти со старых консолей на новые, столкнулись с проблемой. Выяснилось, что те их них, кто ранее переносил персонажа на ПК, не могут совершить перенос профиля. Rockstar пообещала, что в ближайшее время исправит эту ошибку.

Напомним, релиз Grand Theft Auto V: Expanded and Enhanced состоится 15 марта 2022 года. Оригинальная игра вышла 17 сентября 2013-го на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, 18 ноября 2014-го на PlayStation 4 и Xbox One, а 14 апреля 2015 — на ПК.

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