Москва, , 03:45 — REGNUM Российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях вместе с украинской охраной и работниками станций, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС», — приводит его слова РИА Новости.

Полищук подчеркнул, что ЧАЭС и ЗАЭС работают в штатном режиме, радиационный фон в районе станций находится в норме. Это, по словам дипломата, подтверждают и специалисты МАГАТЭ. Полищук добавил, что в настоящее время российские военнослужащие пресекают провокации со стороны украинских нацистов.

Как сообщало ИА РЕГНУМ, 15 марта на Чернобыльской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение. Отмечалось, что восстановить подачу электроэнергии удалось после ремонта линий электропередачи.