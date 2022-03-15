Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, , 03:38 — REGNUM В отношении главы Шкотовского муниципального района Виктора Михайлова возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе проверки прокуратурой региона установлено, что глава завладел земельным участком площадью более 4 тыс. кв. метров из состава земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенным в посёлке Подъяпольск Шкотовского района. Земля находится в пределах береговой полосы Уссурийского залива Японского моря, приватизация которой законом запрещена.

Таким образом Михайлов нарушил права отдыхающих на равный доступ к территориям общего пользования, а также причинил ущерб Шкотовскому муниципальному району в сумме более 100 тыс. рублей.

В феврале 2022 года суд предъявил иск о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, который в настоящее время находится на рассмотрении.

Также в ходе проверки выявлено, что чиновник выписал себе и супруге, которая работает в администрации и находится у него в подчинении, премии на сумму более 700 тыс. рублей.

Прокурор края в Шкотовский районный суд предъявил исковое заявление о признании распоряжений о поощрении главы недействительными и взыскании в пользу бюджета района незаконно полученных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) бывшего директора филиала паспортно-визового сервиса подозревают во взяточничестве.