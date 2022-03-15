Пекин, , 03:33 — REGNUM Китайские власти решили ужесточить ограничения, касающиеся доступа несовершеннолетних к онлайн-играм и сопутствующему контенту. Об этом 14 марта сообщило издание South China Morning Post.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрацией киберпространства Китая предложила всем поставщикам онлайн-услуг создать что-то вроде «молодёжного режима», в рамках которого будут существовать ограничения на время, контент и суммы, которые дети могут тратить на онлайн-покупки. В проекте документа отмечается, что число несовершеннолетних, имеющих доступ к сети составляет 94,9%, что намного выше общего показателя (70,4%), и что интернет является не только хорошим образовательным инструментом, но и предоставляет информацию, которую дети в силу возраста не могут правильно оценить.

Ожидается, что новые правила позволят решить ряд проблем. Например, повысить уровень интернет-грамотности детей, установить нормы для контента, защитить персональные данные несовершеннолетних, а также вести профилактику интернет-зависимости и борьбу с ней. Они будут применяться не только к поставщикам онлайн-услуг, но и к производителям, которых обяжут устанавливать на устройства ограничивающее ПО. Общественное обсуждение проекта продлится до 13 апреля 2021 года.

Отметим, что китайские онлайн-платформы Tencent Video и iQIYI уже внедрили у себя подобные «молодёжные режимы». В июле 2021 года Tencent представила технологию, с помощью которой детям можно запретить играть ночью в видеоигры. В декабре 2021 года власти Китая ограничили работу известного онлайн-магазина Steam.

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