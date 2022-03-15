Москва, , 14:14 — REGNUM Россия должна в жёсткой форме потребовать от Еревана, чтобы он допустил российскую инспекцию в американскую биолабораторию, расположенную на территории Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил Михаил Александров.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«По отношению к Армении, которая является нашим союзником, мы должны поставить вопрос ребром. Наших инспекторов должны допустить в эти лаборатории. Если Армения откажется, то это должно отразиться на уровне наших отношений, включая наши союзнические обязательства. Если они так себя будут вести и не сотрудничать с нами в этом вопросе, то цены на газ для Армении можно было бы уже поднять на мировой уровень», — сказал эксперт.

14 марта Союз офицеров запаса Службы национальной безопасности (СНБ) Армении заявил о необходимости проверить, чем занимаются в Армении биолаборатории, работу которых финансируют США. Напомним, что в республике работают 12 режимных биолабораторий, в том числе три в Ереване.