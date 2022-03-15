Петрозаводск, 15 марта 2022, 03:20 — REGNUM Выбрать подрядчика на строительство интерната для пенсионеров и инвалидов города Костомукши (Карелия) не удалось — единственную заявку, поступившую на тендер, признали не соответствующей требованиям. Единственный участник не был допущен, а сами торги со стартовой ценой свыше 1,54 млрд рублей признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Пожилые люди
Пожилые люди
Pixabay.com

«По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном конкурсе комиссия отклонила такую заявку. Электронный конкурс признается несостоявшимся на основании пункта 4 части 1 статьи 52 Закона № 44-ФЗ», — отмечается в протоколе.

В документе также уточняется, что участник отстранен из-за его несоответствия требованиям — «договоры, предоставленные участником закупочной процедуры в качестве подтверждения опыта, не соответствуют требованиям к опыту», а справка об участии в судебных разбирательствах содержит «недостоверные сведения об отсутствии судебных разбирательств с участием ООО «Геолайн». Помимо этого, по данным из протокола, предоставленные данные бухгалтерской отчётности не соответствуют сведениям, содержащимся на официальном ресурсе ФНС.

Напомним, по условиям контракта победитель должен был построить дом-интернат на 200 мест до конца ноября 2024 года. Под объект определили участок в районе профилактория «Горняк».