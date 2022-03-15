Петрозаводск, , 03:20 — REGNUM Выбрать подрядчика на строительство интерната для пенсионеров и инвалидов города Костомукши (Карелия) не удалось — единственную заявку, поступившую на тендер, признали не соответствующей требованиям. Единственный участник не был допущен, а сами торги со стартовой ценой свыше 1,54 млрд рублей признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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«По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном конкурсе комиссия отклонила такую заявку. Электронный конкурс признается несостоявшимся на основании пункта 4 части 1 статьи 52 Закона № 44-ФЗ», — отмечается в протоколе.

В документе также уточняется, что участник отстранен из-за его несоответствия требованиям — «договоры, предоставленные участником закупочной процедуры в качестве подтверждения опыта, не соответствуют требованиям к опыту», а справка об участии в судебных разбирательствах содержит «недостоверные сведения об отсутствии судебных разбирательств с участием ООО «Геолайн». Помимо этого, по данным из протокола, предоставленные данные бухгалтерской отчётности не соответствуют сведениям, содержащимся на официальном ресурсе ФНС.

Напомним, по условиям контракта победитель должен был построить дом-интернат на 200 мест до конца ноября 2024 года. Под объект определили участок в районе профилактория «Горняк».