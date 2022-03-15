Мехико, 15 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Останки по меньшей мере 26 человек были обнаружены в мексиканском штате Сонора на севере страны, 14 марта передал телеканал Televisa со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Тела были спрятаны в тайных захоронениях во дворах заброшенных домов недалеко от города Сьюдад-Обрегон. По предварительной информации, этих людей убили представители организованных преступных групп, действующих в штате.

Правоохранительные органы начали лабораторные исследования для того, чтобы установить личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта телеканал Televisa передал о том, что с середины февраля в штате Колима на западе Мексики было убито 106 человек из-за всплеска насилия в регионе.