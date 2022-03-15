Кейптаун, 15 марта, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Комиссия по вопросам конкуренции Южно-Африканской Республики обратилась в суд с требованием оштрафовать американскую корпорацию Meta за «злоупотребление доминирующим положением» на рынке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг ЮАР

«Комиссия по вопросам конкуренции подала иск в суд по делам конкуренции для судебного преследования Meta Platforms Inc и подконтрольных ей WhatsApp Inc и Facebook ЮАР за злоупотребление доминирующим положение», — говорится в сообщении.

Комиссия отмечает, что власти ЮАР намерены оштрафовать корпорацию в максимальном размере, составляющим 10% от оборота Meta.

Уточняется, что на решение комиссии обратиться в суд повлиял и инцидент 2022 года, когда Meta попыталась лишить южноафриканскую государственную платформу GovChat использовать интерфейсы WhatsApp. Сама платформа еще в 2020 году обращалась в комиссию по этому вопросу.