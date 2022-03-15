Магадан, , 03:11 — REGNUM В Магадане готовятся к встрече эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. 200 человек разместят в гостиницах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Губернатор Сергей Носов поручил подготовиться к оформлению необходимых документов, организовать устройство в детские сады и школы детей, а взрослым предложить вакансии по их специальностям.

«Важно не просто разместить людей, необходимо организовать их вхождение в нормальную жизнь. Прошу всё заранее продумать, просчитать и организовать свою работу так, чтобы регистрация людей, их распределение, начальное обустройство проходили в максимально короткие сроки», — сказала Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, траты на временное проживание и трехразовое питание беженцев, прибывших в Нижегородскую область составляют максимум 2,3 тыс. рублей в сутки.