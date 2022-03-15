Петропавловск-Камчатский, , 03:07 — REGNUM На Камчатке вечером 14 марта сгорел склад медикаментов Елизовской районной больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Сообщение о пожаре поступило в 20:00 по местному времени.

Дым от возгорания распространился в травматологическое отделение больницы. Пациенты были оперативно эвакуированы в терапевтическое отделение.

Полностью ликвидировать пожар на площади 18 кв метров удалось в 20:41. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балашовском районе Саратовской области утром 14 марта загорелся частный дом. В результате пожара есть пострадавшие.