Киев, , 03:04 — REGNUM Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, самое позднее, в мае. Такое заявление сделал советник главы офиса лидера Украины Владимира Зеленского в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

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По мнению Арестовича, мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто, самое раннее — через одну-две недели, либо, самое позднее — к концу мая. Как пояснил Арестович, в настоящее время образовалась так называемая «вилка». Либо соглашение будет достигнуто за неделю или две и тогда начнётся отвод войск, либо, после ещё одного раунда переговоров выяснится, что процесс затянется надолго и тогда боевые действия продолжатся до мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в офисе президента Украины Зеленского назвали неприемлемыми ряд требований российской стороны. В частности, украинская сторона не готова принять ряд территориальных претензий Москвы.

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