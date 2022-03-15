Лондон, , 03:03 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке энергоносителей, вызывающую серьёзную «озабоченность» сторон. О состоявшемся 14 марта разговоре сообщает пресс-служба премьер-министра.

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани Kremlin.ru

пресс-служба премьер-министра Великобритании «Лидеры обсудили их озабоченность волатильностью на энергетическом рынке и условились продолжать совместную работу, направленную на повышение глобальной энергетической безопасности, в том числе обеспечивая поставки зелёного газа и увеличивая долю возобновляемых источников энергии».

По информации британских СМИ, правительство страны для снижения энергетической зависимости от России рассматривает возможность возобновления добычи сланцевого газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта).

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в США за прошедшие выходные снизились после рекордных показателей на прошлой неделе.

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