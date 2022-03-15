Лондон, 15 марта 2022, 03:03 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке энергоносителей, вызывающую серьёзную «озабоченность» сторон. О состоявшемся 14 марта разговоре сообщает пресс-служба премьер-министра.
По информации британских СМИ, правительство страны для снижения энергетической зависимости от России рассматривает возможность возобновления добычи сланцевого газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта).
Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в США за прошедшие выходные снизились после рекордных показателей на прошлой неделе.
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