Москва, , 03:03 — REGNUM Госзаказчик — ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» определилось с исполнителем контракта на предоставление в аренду крупной партии комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и административных норм. Контракт будет заключен по максимальной цене — более 802 млн рублей. В тендере приняла участие только одна компания и конкурентная борьба с понижением стартовой цены лота не состоялась. На сегодня контракт в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данный с сайта госзакупок.

Камера фиксации нарушений ПДД

Стоимость контракта равна максимальной начальной цене — 802 763 097,34 рубля. Известно, что сделка предложена ООО «Информационные технологии будущего». В ЕГРЮЛ зарегистрированы три компании с таким названием, но лишь одна является действующей. Она создана в 2010 году и прописана в Подольске. В феврале 2021 года владельцем фирмы стал Михаил Самойлов. По открытым данным, у ООО было как минимум 200 госконтрактов на общую сумму свыше 9 млрд рублей, в том числе более 15 с ГКУ, которое проводило тендер.

Напомним, срок аренды комплексов ограничен 930 календарными днями. При этом хранить фотовидеоматериалы обязаны не менее 90 суток.