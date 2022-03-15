Петропавловск-Камчатский, , 03:00 — REGNUM На Камчатке утром 15 марта зафиксировано сразу два, практически друг за другом, пепловых выброса из вулкана Безымянного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Вулкан Безымянный Dan Miller

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По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота первого пеплового столба составила до 6 км, второго — до 4,5 км. Высота самого вулкана — 3020 метров.

Пепловый шлейф распространился в сторону Усть-Камчатского района. На его пути населённых пунктов нет. В районе вулкана нет международных трасс движения воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН спрогнозировали в ближайшие дни мощное извержение вулкана Безымянного.